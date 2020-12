인천시, 임시 선별진료소 10곳 운영…시민 누구나 무료 검사

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 임시 선별진료소를 각 군·구별 1곳씩 총 10곳을 설치해 15일부터 운영을 시작한다.

이는 코로나19 3차 유행의 중심인 수도권지역의 무증상 감염원 차단을 위한 정부의 검사 확대 방침에 따른 것으로, 예산과 의료인력 등은 정부에서 지원한다.

임시 선별진료소는 운서역, 동인천역, 주안역, 원인재역, 중앙공원, 부평역, 작전역 공영주차장, 검암역, 강화군 길상면 공용버스터미널 주차장, 옹진군 영흥면 보건지소에 설치됐다.

운영기간은 내년 1월 3일(연장 가능)까지이며, 운영시간은 평일과 주말·휴일 구분 없이 오전 9시부터 오후 6시까지다.

검사는 증상 유무, 역학적 연관성과 상관없이 검사를 원하는 시민 누구나 받을 수 있으며, 검사비는 무료다.

검사는 코로나19 검사법 3종(비인두도말 PCR 검사, 타액 PCR검사, 신속항원 검사)을 시행하되 비인두도말 PCR 검사를 원칙으로 한다.

인천시 관계자는 "본인이 코로나19 의심증상이 있는 경우는 물론 가족 또는 동일시설 생활자 중 코로나19 의심증상이 있거나 확진자가 발생한 기관·장소 방문력이 있는 경우에는 증상이 없더라도 검사를 받을 것을 권한다"고 당부했다.

