키움증권, 미국주식 온라인 세미나 개최

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 오는 17일 오후 6시부터 2시간 동안 ‘미리보는 2021년 미국주식 시장 전망’ 이라는 주제로 세미나를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 세미나는 한국 열린 사이버대학교의 이항영교수와 US STOCK의 장우석 본부장이 강의를 맡았으며 2021년 미국 시황을 미리 엿볼 수 있는 주제로 진행할 예정이다. 세미나는 신종 코로나 바이러스 예방차원에서 온라인에서만 제공되며, 키움증권 홈페이지 또는 영웅문 S 글로벌에서 시청 가능하다.

키움증권은 세미나 외에도 해외주식 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트를 진행중이고 신규 및 휴면고객 대상으로 $40로 미국 주식을 경험해보는 ‘미국주식 첫거래 이벤트’와 해외주식 입고 이벤트도 진행중이다.

세미나 신청은 영웅문 글로벌, 영웅문 S 글로벌 및 홈페이지를 통해 가능하고 추가 문의사항은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

