'위기 극복 매뉴얼' … 경북도, 민선7기 2년 발자취 '외교백서' 발간

이철우 지사 "지자체 차원 경제·외교협력 주도해 온 경북도 성과 담은 역사"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 민선 7기 2년간의 외교활동과 성과를 종합 수록한 '경북외교백서'를 발간했다고 15일 밝혔다.

'경북외교백서'는 미중 무역분쟁과 일본 수출규제, 코로나19 확산 등 글로벌 위기에서도 해외 자매·우호 도시간 교류확대, 해외동포 및 민간단체들과 협력 네트워크 강화, 통상수출 및 투자유치 등 그간 외교지평 확대와 주요성과를 상세히 담고 있다.

자매·우호지역과 해외사무소를 통한 방역물품의 상호지원과 화상회의를 개최한 '코로나 상생 국제협력'성과와 함께 비대면 통상마케팅 및 수출인프라 확대를 위한 맞춤형 교류전략도 함께 소개했다.

총 5장 340여쪽 분량의 백서는 ▲경북의 국제화 전략 ▲자매?우호도시 교류거점 확보 ▲다자간 교류 네트워크 확대 ▲세계속의 경제·통상 협력강화 ▲재외동포 간 쌍방향 교류강화로 구성됐다.

부록에는 세계 곳곳에서 글로벌 경북을 견인하는 이철우 지사의 교류협력 및 통상세일즈 활동과 사진 자료도 함께 수록해 경북 외교를 한눈에 알 수 있게 했다.

이철우 지사는 "경북외교백서는 지난 민선 7기 상반기 동안 지자체 차원의 경제·외교협력을 주도해 온 우리 경상북도의 외교활동의 발자취와 성과를 담은 역사"라며 "국내외 및 도민에게 널리 소개하고 공유하여 경북의 글로벌 외교역량에 대한 이해와 공감의 폭을 넓히는 데 도움이 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr