BAT코리아, 4억달러 수출의 탑…강승호 상무, 대통령 표창 수상

연간 13% 수출 실적 증가, 올해 4억900만달러 수출 돌파





[아시아경제 이선애 기자] BAT코리아는 제57회 무역의 날을 맞아 ‘4억달러 수출의 탑’과 ‘대통령 표창’을 동시에 수상하며 지속적인 수출실적 증가에 대한 공로를 인정받았다고 15일 밝혔다.

2018년 ‘3억달러 수출의 탑’을 수상했던 BAT코리아는 전년 동기 대비 13% 증가한 4억900여만 달러를 수출해 ‘4억달러 수출의 탑’을 수상했다.

‘수출의 탑’은 산업통상자원부 주관으로 ‘무역의 날’을 기념해 한 해 동안 해외 수출 확대에 기여한 업체와 유공자를 시상하며, 14일 BAT코리아 사천공장에서 무역협회 경남지역본부 주관으로 시상식이 개최됐다.

특히 올해에는 사천공장 공장장 강승호 상무가 ‘대통령 표창’을 수상하며 의미를 더했다. 강승호 상무는 2002년 공장 설립과 함께 입사한 후, 공장 생산성 증가와 고용 증대, 수출 및 신제품 생산 유치에 노력한 지대한 공을 인정받아 대통령 표창을 받게 됐다.

더불어 사천공장 물류담당 김명찬 과장은 실무자로서 공장 수출실적 증진과 지역경제에 기여한 공로를 인정받아 경남도지사상을 수상했다.

BAT코리아 사천공장은 2005년부터 국내에서 생산된 제품을 일본, 러시아, 싱가포르, 홍콩 등에 수출하기 시작해, 현재 생산량의 약 80%를 전세계 15개국 이상에 수출하는 BAT그룹의 아시아 지역 생산 및 수출 거점시설이다.

사천공장은 지난해 6월, 누적 생산 3000억 개비를 돌파하며 매년 꾸준한 생산증가를 이뤄냈으며, 2006년 ‘300만달러 수출의 탑’을 시작으로 총 10회에 걸쳐 수출의 탑을 수상하게 됐다.

강승호 상무는 “4억달러 수출의 탑과 대통령 표창의 성과는 1000명의 BAT 코리아 임직원 모두가 함께 노력해 온 결과”라며, “사천공장이 아시아태평양 지역 수출 허브이자 BAT그룹 핵심 생산 사업장으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력해나갈 예정”이라고 말했다.

이어 그는 “사천공장은 BAT그룹이 제시한 ESG 전략에 발맞춰 태양광 발전설비를 도입하고 오폐수를 생산용수로 활용하는 등 친환경 분야에 투자하고 있다”며, “늘어나는 제품 생산이 환경과 사회에 미치는 영향을 경감함시킴으로써 ‘더 나은 내일’을 앞당겨 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.

앞서 사천공장은 지난 9일 3개년도 임금협상 타결에 더해 노사 상생 대타협 협약을 이끌어내며 장기적인 성장의 토대를 구축한 바 있으며, 전 세계 BAT 생산시설 중 최초로 BAT그룹 생산 효율성 인증지표인 IWS(Integrated Working System) 2단계를 획득하며 높은 효율성과 생산성을 인정받고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr