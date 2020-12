티몬 "티몬캐시 100만원 충전하면 20만원 증정"

연말 마지막 이벤트… 최대 20% 보너스 캐시 제공

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 연말을 맞아 티몬캐시를 충전하는 고객들에게 최대 20% 캐시를 추가 증정하는 이벤트를 실시한다고 15일 밝혔다.

티몬캐시는 티몬의 모든 상품 구매가 가능하며, 각종 할인혜택과 중복해 사용할 수 있다. 특히 어떤 결제수단보다 결제 과정이 간편해 빠른 결제가 필요한 특가매장에서 유용하게 사용된다.

이벤트 기간 동안 티몬캐시 구매 금액에 따라 슈퍼세이브 회원은 최대 20%, 일반회원은 5% 추가 캐시를 받는다. 이는 100만원 이상 구매 시에 해당하며 100만원 미만인 경우 슈퍼세이브 회원은 10%를 받을 수 있다. 구매한 티몬캐시와 추가 캐시는 2021년 1월 1일에 일괄 충전된다.

한편 티몬은 사회적 거리두기 강화로 인한 고객들의 생필품 쇼핑 불편을 해소하기 위해 '생필품 반값 할인' 프로모션도 진행한다. 슈퍼세이브 회원에게는 최대 50% 반값 할인쿠폰을, 일반 고객들에게는 최대 30% 할인쿠폰을 지급한다. 대용량 실속형 생필품과 세정제 등 살균·위생 상품이 준비돼 있으며 쌀, 생수, 마스크, 세제, 기저귀, 물티슈 등 약 100여개의 생활 필수품을 특가로 구매할 수 있다.

