경북 상주시 도계장에서 H5형 조류인플루엔자 항원 검출

14일 경산에서도 토종닭 의심 신고 … 경산시, 예방 차원 2400여마리 도태

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 14일 상주에 위치한 도계장에 출하한 가금에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 15일 밝혔다.

해당 가금은 구미시 소재 육계농장에서 출하된 것으로, 동물위생시험소 소속 축산물검사관이 도축 전 간이키트로 생체 검사를 실시하는 과정에서 양성으로 판정됐다.

구미시 육계농장은 2만3000수를 사육하는 농장이다. 3㎞내에는 2호에서 3만7000수, 10㎞내에는 11호에서 가금 66만2000수를 사육중이다.

신고 즉시 도계장과 출하농장에 대해 가축위생방역지원본부 초동방역팀이 파견돼 현장을 통제하고 있으며, 농림축산검역본부에서 고병원성 여부를 검사중이다. 검사는 1~2일 소요될 예정이다

경북도는 해당 도계장에 대해 도축을 전면 중단하고, 사람?차량의 출입 통제 및 일제 소독 등 방역조치를 취했다. 정밀검사 결과 고병원성 조류인플루엔자로 확진될 경우에는 발생농장 반경 3km내 사육중인 가금에 대하여는 살처분을 실시할 방침이다.

상주에서는 지난 2일에도 산란계 농장 닭이 고병원성 AI 확진 판정을 받아, 해당 농장을 포함해 5개 농장 닭과 메추리 55만9000마리가 살처분된 바 있다.

한편, 같은 날인 14일 경산 토종닭에서도 의심신고가 있었으나 H9형 조류인플루엔자가 검출됐다. 고병원성 가능성은 낮으나 경산시에서는 3㎞ 이내 가금 2403수를 예방적으로 도태했다고 경북도는 전했다.

