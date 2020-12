두산重, 호주서 대규모 에너지저장시스템 수주…"시장 진출 발판"

[아시아경제 이기민 기자] 두산중공업이 호주 퀸즐랜드주에서 에너지저장시스템(ESS)을 수주하며 호주 시장 진출의 발판을 마련했다.

두산중공업은 15일 미국 자회사 두산그리드텍이 신재생에너지 싱가포르 민자발전사(IPP)인 뷔나에너지(Vena Energy)로부터 호주 퀸즐랜드주 최대 ESS를 수주했다고 밝혔다. 지금까지 두산중공업의 ESS 수주 가운데 최대 규모로, 총 사업비는 약 1000억원이다.

ESS는 디지털 기술과 친환경 그린에너지가 접목되는 사업으로 평가되며 피크 전력 수요 관리와 신재생 발전원의 출력 안정화 등 용도로 쓰인다.

두산그리드텍은 자체 보유한 ESS 소프트웨어와 시스템통합 역량을 바탕으로 EPC(설계·시공·조달) 방식으로 2021년까지 ESS를 공급할 계획이다. 이번 ESS는 150㎿h 규모로 2만3000여 가구에 하루 동안 전력을 공급할 수 있는 규모다.

두산그리텍이 이번에 공급하는 ESS는 자체 개발한 제어용 소프트웨어 DG-IC(Doosan GridTech-Intelligent Controller)를 적용해 호주 퀸즈랜드주 전력망에 직접 연계하는 피크저감형이다.

전력 사용량이 적은 시간대에 전기를 비축해 두었다가 사용량이 많은 피크 시간에 공급하는 차익거래 방식으로 운영될 예정이다.

송용진 두산중공업 전략·혁신부문장은 "이번 수주로 두산중공업의 ESS 기술과 경쟁력을 다시 한번 입증하게 됐다"면서 "이번 프로젝트를 발판으로 급성장이 예상되는 호주 ESS시장에서도 사업을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

호주의 ESS의 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 에너지시장 분석 업체인 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)에 따르면 호주 ESS시장(누적 설치 용량)은 2020년 1.9GWh 규모에서 2025년 18.7GWh, 2030년 40GWh로 10년간 20배 이상 급성장할 것으로 전망된다.

