화재 현장서 인명 구조한 한상훈씨·박강학 경감 'LG 의인상'

[아시아경제 이기민 기자] LG복지재단이 이달 초 경기도 군포시 아파트 화재현장에서 사다리차로 주민 3명을 구한 한상훈씨(28)와 전복돼 불타는 차량에서 시민을 구한 박강학 부산강서경찰서 경감(57)에게 ‘LG 의인상’을 수여했다고 15일 밝혔다.

사다리차 업체를 운영하는 한 씨는 이달 1일 오후 4시 30분경 인테리어 자재 운반을 위해 경기도 군포시의 한 아파트 주차장에 대기하다가 공사 중인 12층에서 폭발음과 함께 불길이 치솟는 것을 목격했다.

폭발과 함께 난 불이 주변으로 번지고 유리조각 잔해가 땅바닥에 떨어지는 위험한 상황이었다. 하지만 한씨는 불이 난 옆집 베란다 난간에서 '살려달라'고 소리치는 주민의 목소리를 듣자 망설임 없이 본인의 사다리차를 작동시켜 주민을 무사히 구조했다.

이어 한씨는 15층에서 구조 요청을 보내는 두 명의 학생들을 발견했고, 사다리차가 15층에 닿지 않자 사다리차가 망가질 것을 감수하고 작업 높이를 제한하는 안전장치를 풀어 학생들을 무사히 구조했다.

한 씨는 "살려달라는 소리를 들은 이상 사람 목숨부터 구해야 한다는 생각밖에 들지 않았다"며 "오히려 더 많은 분들을 구하지 못해 죄송한 마음이 크다"고 담담히 말했다.

한 씨와 함께 의인상을 수상한 박 경감은 같은 날 밤 11시경 퇴근길에 부산 강서구 명지동에서 도로 중앙분리대를 들이받은 차량이 뒤집혀 불타는 현장을 목격했다. 박 경감은 곧장 본인의 차 트렁크에서 소화기를 꺼내 엔진룸에서 치솟는 불을 끄다가 차 안에 쓰러져 있는 운전자를 발견했다.

박 경감은 차 안의 비좁은 공간에서 자신보다 몸집이 큰 운전자를 꺼내기 위해 운전석 문을 발로 차 가까스로 연 뒤 의식을 잃은 운전자의 두 발을 당겨 구조했다. 박 경감이 운전자를 차량 밖으로 구출한 지 약 10초 후 차는 큰 폭발음을 내며 전소했다.

LG 관계자는 "긴박한 화재현장에서 얼굴도 모르는 이웃을 구하기 위해 기꺼이 나선 시민들의 용기 있는 행동을 격려하기 위한 것"이라고 선정 이유를 밝혔다.

LG 의인상은 2015년 "국가와 사회정의를 위해 자신을 희생한 의인에게 기업이 사회적 책임으로 보답한다"는 고(故) 구본무 회장의 뜻을 반영해 제정했다. 구광모 회장 취임 이후 수상 범위를 우리 사회에 귀감이 될 수 있는 선행과 봉사를 한 일반 시민들까지 확대했다. 현재까지 LG 의인상 수상자는 모두 138명이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr