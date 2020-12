쌍용차, 경영악화로 600억 규모 대출 연체 발생

[아시아경제 이준형 기자] 쌍용자동차가 경영상화 악화로 인해 약 600억원 규모의 대출원리금에 대한 연체가 발생했다고 15일 공시했다. 대출원리금은 자본잠식에 따른 최근 자기자본(7492억원)의 8.02% 규모다. 대출기관은 JP모건·뱅크오브아메리카(BoA)·메릴린치 등으로 회사 측은 대출기관과의 만기연장을 추진한다는 방침이다.

