[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장이 15일 법무부 검사 징계위원회 2차 심의에 참석하지 않기로 했다.

윤 총장 법률대리인인 이완규 변호사는 이날 기자들에게 "윤 총장은 금일 징계위에 출석하지 않는다"고 전했다. 지난 10일 징계위 1차 심의에 이어 2차 심의에도 윤 총장 측 변호인들만 참석한다.

한편 이날 오전 10시30분 과천 법무부 청사에서 열리는 2차 심의에서는 1차 심의에서 채택한 증인들의 심문과 변호인 의견진술, 위원회 토론과 의결 절차가 진행된다. 다만 이날 모든 절차가 마무리될 지는 정해지지 않았다.

