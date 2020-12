[아시아경제 이광호 기자]국무총리 산하 경제·인문사회연구회는 14일 제292차 이사회를 열어 제13대 한국청소년정책연구원 원장으로 김현철 한국청소년정책연구원 기획조정본부장을 선임·임명했다고 15일 밝혔다.

김 신임 원장은 교육부 자체평가위원회 위원, 아시아진로개발학회 및 아시아진로개발학회 한국지회장, 한국청소년복지학회 부회장, 여성가족부 정책자문위원회 위원 등을 역임한바 있다.

신임 원장의 임기는 3년이며, 경영성과와 연구실적 등에 대해 매년 경사연의 평가를 받게 된다.

