도봉구, 야간 쓰레기 무단투기 막는다...LED로고젝터 27대 설치

10월부터 12월까지 총 27대 로고젝터 설치...CCTV 설치가 어려운 좁은 골목 16곳에 집중 설치 투기 사각지대 해소...잘못된 생활쓰레기 배출로 분쟁 잦은 지역 11곳 보완 설치

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 어두운 골목길 무단투기를 방지하기 위해 14일 ‘쓰레기 무단투기 금지 로고젝터’ 27대를 설치 완료했다.

구는 기존 경고판·현수막으로는 야간 어두운 골목길 내 무단투기 예방에 한계가 있어 범죄예방 환경설계(셉티드)를 응용, 이미지글라스(유리렌즈)에 빛을 투사해 벽면이나 바닥, 천장 등 다양한 장소에 원하는 이미지와 문자를 투영하는 LED 영상홍보장치인 로고젝터를 도입했다.

이번에 설치된 로고젝터는 쓰레기 무단투기금지, 쓰레기 배출지정장소 외 무단배출금지 등 2가지 종류의 문구가 회전하며 바닥에 투사된다.

이를 통해 야간 무단투기 예방과 동시에 어두운 밤길 범죄예방에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

그동안 구는 10월부터 12월까지 총 27대 로고젝터를 설치했다.

설치 장소는 도봉로139길 102, 삼양로 596, 우이천로48길 12 등 무단투기 상습지역 및 이웃간 쓰레기 배출 분쟁지역이다.

특히, 무단투기 방지용 CCTV 설치가 어려운 좁은 골목 16곳에 집중 설치해 투기 사각지대를 해소했다.

아울러 잘못된 생활쓰레기 배출로 이웃간 분쟁이 잦은 지역 11곳을 선정해 보완 설치했다.

앞으로 구는 철저한 관리를 위해 분기별 점검을 하며, 예방효과 극대화를 위해 무단투기 방지용 CCTV와 연계방안을 검토하고 있다.

이밖에도 구는 무단투기 근절을 위해 무단투기 단속반 운영, 올바른 생활쓰레기 배출 캠페인, 무단투기 방지용 CCTV 설치 등의 활동을 통해 쾌적한 주거환경조성을 위해 노력하고 있다.

이동진 도봉구청장은 “쓰레기 무단투기로 신음을 앓고 있는 주택가 뒷골목이 로고젝터 설치를 통해 밝고 깨끗하게 거듭나길 기대하며, 앞으로도 올바른 쓰레기 배출문화 확립과 쾌적한 거리환경 조성을 위해 지속적인 사업을 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr