속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 백신 접종이 시작됐지만, 코로나19로 인한 사망자는 30만명을 넘어섰다.

뉴욕타임스는 14일(현지시간) 미국 내 코로나19로 인한 사망자수가 30만명을 넘어섰다고 보도했다. 타임스는 4주 만에 사망자 수가 5만명이 늘어났다고 전했다.

미 존스홉킨스대학 집계에서도 13일 현재 코로나19로 인한 사망자 수는 30만267명에 달했다.

미국의 누적 코로나19 확진자는 1638만 명에 이르고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr