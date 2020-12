이변 없는 美 선거인단 투표‥바이든 승리 확정적

미 대통령 확정 선거인단 투표 순조롭게 진행

트럼프 소송 제기 주에서도 바이든에 몰표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원]14일(현지시간) 미 전역에서 시행된 대통령 선거인단 투표에서도 이변은 벌어지지 않았다. 도널드 트럼프 대통령이 선거 결과 승복을 거부한 경합주에서도 조 바이든 대통령 당선인이 예정대로 승리했다.

AP통신에 따르면 위스콘신(선거인단 10명), 조지아(16명), 펜실베이니아(20명),애리조나(11명), 네바다(6명) , 미시간(16명) 등 6개 주 선거인단이 모두 바이든 당선인에게 투표했다.

트럼프 대통령의 희망과 달리 선거 불복 소송에 이어 선거인단 투표에서도 이변은 벌어지지 않았다.

미국은 대선에서 주별로 할당된 선거인단을 선출하면, 선거인단이 투표를 통해 대통령을 뽑는다. 동부 중부에 이어 서부 각주의 선거인단 투표가 마무리되면 이번 대선은 종료되고 바이든 당선인의 승리가 확정된다.

각주의 대선 개표를 인증한 결과에 따르면 바이든 당선인은 승리에 필요한 선거인단 과반수 270명을 초과한 306명을 확보했다. 트럼프 대통령이 확보한 선거인단은 232명에 그친다.

각 주별로 실시된 선거인단 투표 결과는 오는 23일까지 워싱턴DC의 연방의회에 전달돼야 한다. 또 연방의회는 다음 달 6일 상ㆍ하원 합동회의를 열어 주별 개표 결과를 인증하고 차기 대통령 당선인을 발표한다.

이날 케일리 매커내니 백악관 대변인은 '트럼프 대통령이 선거인단 투표 결과에 승복할 것인가'라는 질문에 대해 엉뚱한 대답을 하며 즉답을 피했다.

