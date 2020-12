"쓰레기소각장 건립 시급" … 서울 자원회수시설 입지선정위원회 출범

내년 서울전역 타당성 조사 후 주민의견 수렴해 최종 선정

2025년 인천 매립지 운영 중단·2026년부턴 가연성폐기물 매립 금지

[아시아경제 조인경 기자] 인천시가 오는 2025년 수도권매립지 운영 중단을 선언한 가운데 서울시가 전문가와 주민대표, 시의원 등으로 구성된 입지선정위원회를 구성하고 광역 단위의 쓰레기소각장(자원회수시설) 건립을 본격 추진한다.

'서울시 광역자원회수시설 입지선정위원회'는 15일 오후 서울시청 서소문청사 1동에서 위원 위촉 및 1차 회의를 열고 내년 2월 전문 연구기관을 선정해 8월까지 시 전역을 대상으로 입지후보지 타당성 조사 용역을 실시하는 방안을 논의할 예정이다.

위원회는 용역 결과를 시민 열람은 물론 일간지, 시보, 시 홈페이지 등을 통해 공개하고 지역주민들의 의견을 수렴해 최종 입지를 결정하게 된다.

앞서 시는 지난해 5월부터 12월까지 2차례에 걸쳐 광역자원회수시설 입지 공모를 실시했으나 신청지가 없자 이번 입지선정위원회 구성을 통해 시설 건립을 추진하게 됐다.

지난 9월 시가 광역자원회수시설 건립 추진과정에서 발생하는 갈등 상황 등을 사전에 파악하기 위해 시민 1000명을 대상으로 실시한 '생활쓰레기 대책관련 인식조사 결과'에 따르면, 서울시민 10명 중 7명(72%)은 최근 생활쓰레기 배출량이 늘고 있다고 답했으며 폐기물처리시설의 확충이나 증설에 대해서도 10명 중 8명 이상(85.8%)이 찬성한다고 답했다.

최근엔 1인 가구 증가와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 배달산업의 성장으로 서울 지역의 생활폐기물 발생량이 계속 증가하는 추세다. 이에 따라 시에서 운영중인 4개 광역자원회수시설과 은평뉴타운 자체 소각시설만으로는 처리용량이 부족해 상당량의 생활폐기물을 직매립에 의존하고 있다.

환경부에 따르면 서울은 지난 2018년 하루 868t의 쓰레기를, 2019년엔 하루 950t의 쓰레기를 수도권매립지에 매립해 왔으며, 올 들어 8월까지 발생한 생활폐기물은 지난해 같은 기간보다 11.4% 증가했다.

더욱이 인천시가 2025년 서구 수도권매립지 사용 종료를 앞두고 자체 매립지 조성에 나서고 있어 그동안 이곳을 이용하던 서울시로서는 향후 생활폐기물 처리가 더욱 어려워질 전망이다. 2026년부터는 수도권에서 가연성폐기물 매립이 금지되기 때문에 이에 대한 대책 마련도 시급하다.

시는 생활폐기물 발생지 처리 원칙에 따라 직매립 제로화 달성을 위해 광역자원회수시설을 신규 건립하고, 종량제봉투 내 폐비닐 선별시설 설치, 재활용 선별시설 확충 등 폐기물 종합대책을 수립·추진할 계획이다.

정수용 서울시 기후환경본부장은 "서울의 생활폐기물이 증가하고 있는데다 2026년부터는 가연성폐기물 매립도 금지된다"며 "광역자원회수시설 추가 건립을 위해 입지선정위원회 운영에 적극 협력하고 주민 수용성도 높일 수 있는 방안을 함께 마련하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr