전남도 ‘정보화마을 활성화 우수기관’ 선정

전국 지자체 중 유일 기관 표창

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 올해 정보화마을 활성화를 위한 공로를 인정받았다.

전남도는 행정안전부 ‘정보화마을 활성화 운영평가’에서 우수기관으로 선정되는 등 총 4개상을 획득했다고 14일 밝혔다.

도는 이날 전남도청 행정부지사실에서 2020년도 정보화마을 활성화 유공 시상식을 가졌다. 시상식에는 송상락 전남도 행정부지사와 강찬수 순천낙안배이곡마을 위원장, 최성봉 나주평야마을 위원장 및 관계자 등이 참석했다.

도는 이번 평가에서 전국 지자체중 유일하게 기관표창을 수상했으며, 문선종 완도보길도정보화마을 위원장은 개인표창을 받았다.

또 전국 294개 정보화마을 대상으로 실시한 실적평가 부문에서 순천낙안배이곡마을(위원장 강찬수)이 우수상, 나주평야마을(위원장 최성봉)이 장려상으로 선정됐다.

도는 정보화마을 온라인 판매망 확충을 위해 운영 중인 농수축산물 온라인쇼핑몰 남도장터에 특산품을 입점시켜 농가 판매수익에 크게 기여해왔다.

또 마을 관리자들을 대상으로 스마트 크리에이터 역량강화교육 실시와 함께 상품디자인 및 브랜드마케팅사업에 정보화마을을 참여시키는 등 마을 활성화를 위해 노력한 공로를 높이 평가 받았다.

이와 함께 순천 낙안배이곡마을은 배, 매실을 주력상품으로 판매하고 있으며, 공동선별과 공동출하 등 작업을 거쳐 주민들이 생산량에 대해 공동이익을 나눠 갖는 공동체 운영의 대표적인 모범 마을로 인정받았다.

나주 평야마을은 쌀, 딸기, 황토팩 등이 주력상품이며, 유치원생과 초등학생들을 대상으로 한 딸기수확 체험상품이 큰 인기를 끌고 있을 뿐만 아니라 나주 고인돌 유적지 및 나주국립박물관과도 가까워 볼거리가 많다.

최영주 전남도 스마트정보담당관은 “도내 정보화마을을 대상으로 각 특성에 맞는 지원이 이뤄질 수 있도록 다각적인 방안을 모색해 내년 평가에서 더 많은 마을들이 선정될 수 있도록 지원할 계획이다”며 “코로나19 확산으로 소득에 어려움을 겪은 정보화마을 농가들에게 경제적인 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

