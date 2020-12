[아시아경제 온라인이슈팀] 헬스 남성잡지 ‘맥스큐’ 창간 10주년 기념호와 2021 시크릿 캘린더 표지 모델 박은혜의 디지털 화보집 스페셜컷이 공개됐다.

박은혜는 맥스큐에서 발행하는 디지털 화보집 ‘시크릿비’ 5호 커버걸로 또 다시 낙점되며 2020년 최고의 머슬퀸으로 자리잡았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr