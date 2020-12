에스티팜, 코로나19(모더나) 테마 상승세에 5.12% ↑

14일 코로나19(모더나) 테마가 전일 대비 4.45% 상승하면서 강세를 보이는 가운데 관련주로 주목받고 있는 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 4,300 등락률 +4.24% 거래량 772,930 전일가 101,500 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 1900원 (-2.49%)… 게시판 '북적' 에스티팜, 85억원 규모 올리고핵산치료제 약품 공급 계약 체결에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -1.07%. close 이 전일 대비 5.12% 상승하며 급등하고 있다. 에스티팜은 원료의약품 전문업체로 알려져 있다.

[그래프] 코로나19(모더나) 테마 주요 종목 등락률

10시 21분에 잠정 집계된 정보에 따르면 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 4,300 등락률 +4.24% 거래량 772,930 전일가 101,500 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 1900원 (-2.49%)… 게시판 '북적' 에스티팜, 85억원 규모 올리고핵산치료제 약품 공급 계약 체결에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -1.07%. close 은 외국인이 -0.30만주를 순매도 중이다.

[표] 외국인ㆍ기관 순매매량 (단위 만주)

씽크풀 로보알고리즘 RASSI의 분석에 따르면, 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 4,300 등락률 +4.24% 거래량 772,930 전일가 101,500 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 1900원 (-2.49%)… 게시판 '북적' 에스티팜, 85억원 규모 올리고핵산치료제 약품 공급 계약 체결에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -1.07%. close 의 퀀트 재무 점수는 6.85점으로 테마 내에서 4위를 차지했다. 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 4,300 등락률 +4.24% 거래량 772,930 전일가 101,500 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 1900원 (-2.49%)… 게시판 '북적' 에스티팜, 85억원 규모 올리고핵산치료제 약품 공급 계약 체결에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -1.07%. close 은 특히 재무 안정성 점수가 비교적 높은 편이었다. 이는 재무적인 측면에서 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 105,800 전일대비 4,300 등락률 +4.24% 거래량 772,930 전일가 101,500 2020.12.14 10:47 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 10만 1900원 (-2.49%)… 게시판 '북적' 에스티팜, 85억원 규모 올리고핵산치료제 약품 공급 계약 체결에스티팜, 커뮤니티 활발... 주가 -1.07%. close 의 대내외 경제환경 변화에 대한 대응 능력이 테마 내 다른 종목에 비해 양호하다는 것을 의미한다.

[표] 테마내 재무점수 상위 종목

※ 퀀트 재무 점수는 로보알고리즘이 각 기업의 매출액증가율, 자기자본증가율, 부채비율, 유동비율, ROA, ROE 등을 토대로 분석한 결과이다.



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.



아경봇 기자 r2@asiae.co.kr