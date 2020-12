대구시, 캠프워커 부지에 도서관·평화공원 건립 본격화 … "즉시반환 결정"

SOFA특별합동委, 캠프워커 동측 활주로 및 헬기장 부지 반환 결정

내년 상반기 국방부 환경오염정화작업…하반기 도서관 등 공사착수

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 지난 2002년 반환 결정된 '캠프워커 동측 활주로 및 헬기장 부지'가 지난 11일 열린 'SOFA 특별합동위원회'에서 최종 '즉시반환'으로 합의됐다고 14일 밝혔다.

그간 대구시에서는 2014년까지 부지 매입비 316억을 납부 완료하고, 2019년 대체 부지 정지공사 및 시설물 이전공사를 완료하는 등 반환을 위한 준비를 추진해 왔다.

특히 올해는 지역 정치권과의 적극적인 협력으로 중앙정부에 주민들의 숙원사항을 지속적으로 건의해 9월 '환경오염조사 및 위해성 평가'가 완료되고 12월 최종 즉시반환 합의에 이르렀다.

현재 대구 남구지역에서는 캠프워커, 캠프헨리, 캠프조지 등 미군부대의 면적이 107만㎡나 차지해 지역발전을 저해하는 요소로 작용했다.

이번에 반환받은 '캠프워커 헬기장부지'만 해도 2002년 한미연합토지관리계획(LPP)에 따라 반환 결정된 후 당초 2007년까지 반환될 예정이었으나, 번번이 주한미군과의 협상 난항으로 사업추진이 지지부진해 기다림에 지친 주민들의 불만이 팽배했던 지역이다.

대구시에서는 지역발전의 걸림돌이었던 곳을 최종 반환받음에 따라, 그동안 준비 중이던 대구대표도서관, 대구평화공원 및 3차 순환도로 등의 건설을 본격 추진할 수 있게 됐다.

반환부지(6만6884㎡) 중 헬기장 부지(2만8967㎡)에 건립돼 대구의 대표도서관 역할을 수행할 대구도서관의 경우 기본 및 실시설계 중이며 내년 4월 완료될 예정이다. 또한 대구평화공원과 지하공영주차장 설계도 착수에 들어간 상태다.

대구도서관는 사업비 694억원을 들여 지상 4층 지하1층, 연면적 1만4953㎡ 규모로 들어선다. 대구평화공원 조성에는 면적 5만8050㎡에 사업비 48만8000만원이 투입된다.

반환부지 중 동측활주로 부지(3만7917㎡)에는 대구시 3차 순환도로가 기본 및 실시설계 중이며, 내년 5월 완료될 예정이다. 3차 순환도로 전체 25.2㎞ 중 마지막 단절구간으로 남아있는 '캠프워커 서측도로'(600m)와 47보급소(9400㎡)에 대해서는 지난 11월 국방부에 '군사시설 이전협의'를 요청해 놓은 상황이다.

2021년 상반기에는 반환부지에 대한 국방부의 환경오염정화작업이 예정되어 있다. 대구시는 빠르면 하반기부터 정화 및 검증작업이 완료된 부분부터 도서관 등 계획된 사업들에 대해 착공이 가능하도록 국방부와 협의해 나갈 예정이다.

권영진 대구시장은 "남구 인근 주민들의 숙원이었던 캠프워커 헬기장 부지 즉시반환 합의를 250만 시민과 함께 환영한다"며 "앞으로 해당 부지에 도서관 등 건설사업을 본격 추진해 서대구 역세권 개발과 함께 대구의 전체 도시공간이 균형 발전할 수 있도록 만들어 가겠다"고 강조했다.

