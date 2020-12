금천 청소년 CEO 동아리가 만든 '만원의 행복'

금천구, 14일부터 ‘별별 청소년 CEO’ 온라인 프리마켓 개최 ...판매 수익금 전액 금천미래장학회에 기부 예정

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 14일부터 2020 금천 청소년 CEO프로젝트 ‘별별 청소년 CEO’ 온라인 프리마켓을 개최한다.

구는 아동친화도시 사업 일환으로 시립금천청소년센터(관장 김종호)와 함께 지난 9월 참가자를 모집, 청소년들이 창업 경험을 통해 경제관념을 확립, 기업가 정신을 함양할 수 있는 ‘별별 청소년 CEO’ 프로젝트를 진행해 왔다.

이번 프리마켓에서는 ‘별별 청소년 CEO’ 프로젝트에 참여한 ‘가산초 삼형제’, ‘삐까뻔쩍’, ‘한빛브레드’, ‘금보’, ‘금손이 되고싶은 은손’ 등 5개 청소년 동아리가 발굴한 창업아이템을 선보인다.

판매 품목은 수제빼빼로, 수제쿠키, 레진 그립톡, 디퓨져, 아크릴 무드등, 다이어리, 머랭쿠키로 구성된 ‘별별 청소년 박스(1만원)’와 여기에 머랭쿠키를 제외하고 ‘데일리로스팅 드립백(1BOX_14개입)’을 추가한 ‘별별 어른 박스(2만원)’로 구성된다.

특히 ‘데일리로스팅 드립백’은 청소년 대안교실 출신의 학교밖 청소년들이 모여 창업한 데일리로스팅 카페 제품이라 더욱 의미가 있다.

또, ‘별별 청소년 박스’ 중 랜덤 5개 박스에 유명 브랜드의 맨투맨 티셔츠를 동봉해 발송하는 깜짝 이벤트도 진행한다.

프리마켓 물품은 전부 청소년 CEO 동아리가 직접 기획, 제작한 것으로, 14일부터 재고 소진 시까지 한정 판매된다.

구매는 네이버 폼을 통해 물품을 주문, 택배로 배송 받는 방식으로 이루어진다. 네이버 폼 URL주소는 판매 시작일 기준 ‘시립금천청소년센터 홈페이지 및 SNS(유튜브, 페이스북)’에서 확인할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “미래의 CEO를 꿈꾸는 청소년들의 자발적인 참여로 진행된 이번 프로젝트가 청소년들이 미래에 지역사회를 이끌 어엿한 경제주체로 성장하는데 값진 경험이 되길 바란다”며 “앞으로도 청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

시립금천청소년센터

