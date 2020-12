美 CDC 자문위, 화이자 '코로나19 백신' 접종 권고

12일 "16세 이상 미국인에 접종해도 좋다" 결정

CDC 권고 승인 남아…14일 접종 시작할 듯

[아시아경제 정현진 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)의 자문기구인 예방접종자문위원회(ACIP)가 12일(현지시간) 제약사 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 사용을 권고했다.

CNN방송 등에 따르면 ACIP는 이날 회의를 열고 투표를 해 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신을 16세 이상 미국인들이 접종하도록 권고하기로 결정했다. 이날 투표에서는 11명의 참석 위원 전원이 권고에 투표했으며 3명은 이해관계 상풍을 이유로 기권했다.

위원들은 아나필락시스 경험이 있거나 알레르기 반응이 있는 환자에 대해서는 접종 후 30분간 모니터링하도록 권고했다. 또 임산부나 수유를 하고 있는 여성, 면역 체계가 손상된 사람 등에 대해 백신이 어떻게 작용하는지에 대한 구체적인 데이터가 부족한 상황에서 백신을 맞을지 여부를 직접 결정할 수 있도록 하는 것을 권고했다고 블룸버그통신은 전했다.

자문위원 중 1명인 피터 실라지 로스앤젤레스(LA) 캘리포니아대학 소아과 교수는 "백신의 효능과 안전성에 대한 기록, 장점과 위험에 대한 기록에 나타난 명백한 증거 때문에 이 백신을 지지하는 쪽으로 투표했다"고 말했다.

ACIP의 백신 권고는 새로 개발된 백신이 실제 사람들에게 접종되기 위해 반드시 거쳐야 하는 절차다. 로버트 레드필드 CDC 국장이 이 권고를 수용해 공식 승인하면 그때부터 실제로 사람들 팔에 백신 주사를 접종할 수 있다. CNN은 몇 시간 내로 레드필드 국장이 ACIP의 권고를 승인할 것으로 예상된다고 보도했다.

앞서 또 다른 정부기구인 미 식품의약국(FDA)은 전날 화이자의 코로나19 백신에 대해 긴급사용 승인(EUA)을 내렸다. CDC는 FDA가 긴급사용을 승인한 이후 백신 사용을 권고할 지를 결정할 수 있다. CDC가 이날 중 최종적으로 화이자의 코로나19 백신을 승인하면 미국에서는 14일부터 백신 접종이 시작될 것으로 보인다.

