부산시 동래구 전·현직 언론인과 함께한 ‘나도 신문기자!’ 성료

랜선에서 체험하는 기사 작성과 신문 제작

종합적 사고와 창의적인 기사 쓰기, 신문 조판 및 배열 체험 등

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 부산시 동래구 진로교육지원센터는 최근 온라인 교육 프로그램 ‘나도 신문기자!’를 진행했다고 11일 밝혔다.

한국언론진흥재단이 주최하고 동래구 진로교육지원센터가 진행한 나도 신문기자!는 전·현직 언론인과 함께 ‘종합적 사고와 창의적인 기사 쓰기’와 ‘신문 조판 및 배열 체험’ 등으로 초등부(5~6학년)와 중등부(1~3학년)로 나눠서 진행됐다.

수료식은 사회적 거리두기에 맞춰 드라이브스루 방식으로 진행됐다.

손정우 진로교육지원센터장은 “차별화된 교육 서비스를 제공하기 위한 온라인 수업 발전 방안을 지속해서 모색하고 확대해 다양한 프로그램 제공을 통한 학생과 학부모들의 만족도를 높일 계획”이라고 전했다.

