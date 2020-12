현대건설, 1조7377억 규모 한남 주택재개발정비사업 수주

[아시아경제 구은모 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 38,900 전일대비 550 등락률 +1.43% 거래량 1,674,356 전일가 38,350 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 검색 상위 랭킹... 주가 0.26%현대건설, 건설 대표주 테마 상승세에 5.03% ↑"코로나 함께 극복" 현대건설, 하도급대금 10일내 100% 현금지급 close 은 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합으로부터 1조7377억원 규모의 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업을 수주했다고 11일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 10.06% 규모이며, 계약기간은 공사착공신고일 이후 37개월이다. 해당 공사는 서울시 용산구 한남동 686번지 일대에 지하6층·지상22층, 총 5816세대 규모의 공동주택 및 부대시설을 건설하는 공사다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr