경남대 LINC+사업단, ‘2020 LINC+ 웹소설 공모전’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 LINC+사업단은 경남대 재학생 및 창원 지역 내 고등학생을 대상으로 ‘2020 경남대학교 LINC+ 웹소설 공모전’을 개최한다고 11일 밝혔다.

접수는 오는 1월 8일 오후 6시까지며, ‘웹툰화가 가능한 창작 웹소설 및 스토리콘텐츠’를 주제로 경남대 재학생과 교직원을 대상으로 한 ‘경남대 부문’과 창원 지역 내 고등학생을 대상으로 한 ‘고등학생 부문’ 등으로 나눠 진행된다.

공모전에는 기성 작가와 일반인 관계없이 모두 지원이 가능하며, 작품 분량은 로맨스, 판타지 미스터리 등 장르에 상관없이 분량만 총 1만자 이상이면 된다.

공모전 참가 신청은 경남대 LINC+사업단 홈페이지에서 참가신청서를 받은 뒤 담당자 이메일로 온라인 접수하면 된다.

경남대 LINC+사업단은 공모전 전체 시상 작품에 대해서 ‘웹소설 플랫폼 연재’를 지원할 계획이며, 공모전 관련 교육 프로그램인 ‘웹소설을 쓰는데 꼭 알아야 하는 한국 웹소설 시장 동향’ 특강을 경남대 LINC+사업단 유튜브에 게시해 웹소설에 대한 다채로운 정보를 제공하고 있다.

