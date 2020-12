스맥, 스마트폰 개인정보 삭제 솔루션 ‘엠리퍼 이레이저’ 출시…"모바일 서비스 사업 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 스맥 스맥 099440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,995 전일대비 25 등락률 +1.27% 거래량 80,475 전일가 1,970 2020.12.11 10:57 장중(20분지연) 관련기사 스맥, 라오스 전력청향 스마트 미터기 현장설치 개시…"연내 마무리"스맥, 경남도의회와 로봇 산업 지원 강화 논의스맥, 국제 사이버 시큐리티 컨퍼런스서 통합 엔드포인트 보안제품 공개 close 은 스마트폰 삭제 솔루션인 ‘엠리퍼 이레이저’를 출시하며 모바일 관련 사업을 본격 확대한다고 11일 밝혔다.

엠리퍼 이레이저는 스마트폰 내 개인정보를 안전하고 완전하게 삭제할 수 있는 서비스다. 최근 언택트(비대면) 트렌드와 단말기 자급제 활성화에 따라 P2P, B2C, B2B2C등 다양한 형태의 단말기 거래가 증가하면서 관련 시장이 주목을 받고 있다. 스맥은 이번 엠리퍼 이레이저 출시를 통해 그동안 외산 솔루션들이 주도 해온 모바일 포렌식 기반의 스마트폰 완전삭제 시장에서 입지를 다진다는 방침이다.

특히 엠리퍼 이레이저는 기존 스마트폰 자체 초기화 기능과 달리, 기기의 모든 데이터를 복구할 수 없어 중고폰 거래시 발생하는 개인정보 유출에 대한 우려를 떨쳐냈다. 또한, PC 온라인 서비스로 손쉽고 간편하게 이용할 수 있다.

스맥 관계자는 “각종 모바일에 의한 개인정보 유출 등 각 종 사고발생 우려로 엠리퍼 이레이저의 사업 전망을 긍정적으로 보고 있다”며 “당사 ICT사업부에서는 지속적인 기술개발을 통해 모바일 관련 사업 역량을 강화할 계획”이라고 말했다.

한편, 스맥은 ICT사업부를 통해 모바일 포렌식 관련 사업을 확장 중이다. 지난 7월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 및 접촉자의 명확한 동선확인이 가능한 모바일 포렌식 기반의 ‘IGT(International GPS Tracker) 솔루션 Ver 2.0’을 공개했다. 또한, 모바일 복구 솔루션인 ‘엠리퍼’와 삭제 솔루션 ‘엠리퍼 이레이저’를 잇따라 출시하며 B2C로 영역을 확대 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr