스맥, 221억 규모 공작기계 공급계약 체결

스맥 스맥 099440 | 코스닥 증권정보 현재가 5,640 전일대비 240 등락률 -4.08% 거래량 1,691,476 전일가 5,880 2026.03.03 14:30 기준 관련기사 한국 증시, 아직도 저평가?…해외서도 ‘육천피’ 베팅 이어진다같은 기회를 크게 살리는 비결? 4배 투자금을 연 4%대 금리로내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은 전 종목 시세 보기 close 은 221억원 규모 공작기계 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 10.96% 비중이다. 계약 상대방은 세일엠티다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>