월마트 "백신 보급 준비중…미국인 90% 매장 10마일 내 거주"

미 전역 5000개 이상 매장·샘스클럽 약국 활용

"냉동고 확인·드라이아이스 비축 등 준비"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 월마트가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 승인되면 미 전역에 보급할 준비를 하고 있다고 10일(현지시간) CNBC방송 등이 보도했다.

보도에 따르면 월마트의 최고 의료책임자(CMO)인 톰 밴 길더 박사는 공식 홈페이지에 올린 글을 통해 "월마트는 5000개 이상 매장과 자회사 샘스클럽 약국에서 백신들을 받기 위한 준비를 하고 있다"고 밝혔다. 백신을 보관하기 위해선 저온의 저장 공간 등이 필요한 만큼 냉동고와 드라이아이스를 비축해놓고 있다는 것이다.

월마트는 미국에서 코로나19 백신 보급을 준비 중인 여러 기업 중 하나다. 길더 박사는 월마트가 약국과 장기요양시설 등 장소에서 백신을 접종할 수 있도록 각 주정부와 협약을 체결했다고 밝혔다. 그는 백신 보급을 늦출만한 요소를 없애기 위해 직원 교육을 포함한 문제들을 해결하기 시작했다고 덧붙였다.

길더 박사는 "미국 인구의 90%가 월마트로부터 10마일(약 16㎞) 이내에 살고 있는 상황에서 백신을 원하는 사람들이 각 주의 우선순위에 따라 자격이 있을 때 백신을 맞을 수 있도록 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다. 그는 "우리 모두 일상으로 돌아가 전염병을 넘어 삶을 누릴 준비가 돼 있다는 것을 안다"면서 "백신은 우리가 그렇게 할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

월마트 외에도 약국체인인 CVS헬스와 월그린 역시 요양시설 거주자와 직원들에게 백신을 접종할 수 있도록 정부와 협약을 체결한 상태다.

한편, 미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 이날 제약사 화이자의 코로나19 백신 긴급사용 승인을 FDA에 권고했다. 검증 절차를 거쳐 나온 권고인 만큼 후속 절차와 백신 배송까지 마치면 조만간 접종이 시작될 것으로 예상된다.

월드오미터에 따르면 미국 전역에서 발생한 코로나19 누적 확진자 수는 이날 1601만7418명이며 사망자는 30만명에 육박한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr