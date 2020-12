당근마켓, '채팅 메시지별 신고' 기능 도입

건강한 채팅과 소통 문화 조성 위해 도입…이용자 보호 기능 강화

[아시아경제 김철현 기자] 당근마켓(공동대표 김용현, 김재현)은 건강한 소통 문화와 안전한 거래 환경 조성의 일환으로 기존 이용자 보호 장치에 더해 '채팅 메시지별 신고' 기능을 추가로 도입했다고 11일 밝혔다.

이는 '당근채팅' 상대방으로부터 부적절한 메시지를 받은 경우 해당 메시지를 즉시 신고하는 기능이다. 욕설이나 혐오발언, 성희롱, 음란성 메시지, 불법거래를 유도하는 메시지 등을 받았을 때 해당 말풍선을 길게 누르면 메시지별 신고가 가능하다. 대화 내용 중 부적절한 발언 등 문제시되는 정확한 지점을 빠르게 확인할 수 있어 신속한 처리가 가능할 것으로 기대된다.

'당근채팅' 메시지별 신고 기능이 새롭게 추가되면서 이용자들은 곳곳에 배치된 다양한 경로를 통해 빠른 신고가 가능해졌다. 당근마켓은 기존에도 채팅방 우측 상단 및 게시글 더보기 탭 등을 통해 문제가 되는 채팅방 자체를 신고할 수 있는 채팅 신고하기와 이용자 신고 기능도 운영해 왔다.

당근마켓 관계자는 "이용자의 손길과 눈길이 닿는 각 서비스 화면에 신고 기능을 확대 배치함으로써 부적절한 행위가 발견될 경우 적극적인 제보로 이어질 수 있도록 독려하고, 신속한 제재 조치를 통해 건강한 환경을 만들어 나갈 예정"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr