[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 오는 12일 특가데이 '1212데이'를 진행, 끝자리 12원의 초특가 상품 700여개를 선보인다고 11일 밝혔다.

석류즙 1팩 212원, 강아지 수제간식 1012원 등 '1212데이' 전 상품이 무료로 배송된다. 12일 0시부터 하루 6번 시간대별 10개씩 60개 타임딜 상품도 공개된다. 이밖에 '집콕' 생활 생활용품, 육아용품 특가 상품도 준비됐다.

위메프 관계자는 "매월 월과 일의 숫자가 겹치는 날 위메프 고유의 특가행사인 '숫자데이'를 진행한다"면서, "올해 마지막 숫자데이에서 초특가 쇼핑의 기회를 놓치지 않길 바란다"고 말했다.

