라이크와이즈, '홀리데이 기프트 세트' 출시

‘수퍼차지 핸드 밤·핸드 밤 홀리데이 세트’와 ‘수퍼차지 핸드 밤·립 밤 홀리데이 세트’ 등 2가지다. 먼저 수퍼차지 핸드 밤·핸드 밤 홀리데이 세트는 풍부한 보습감으로 피부 속 수분을 채우고 유지하는 고밀착 핸드밤이다. 두가지 향(시트러스 바닐라·라벤더 파인우드)으로 구성됐다.

라이크와이즈의 핸드 밤은 식물성 버터와 자연 유래 오일 성분이 들어있어 촉촉한 수분막과 함께 부드러운 마무리 보습막을 형성해준다. 겨울철 거칠어진 손에 유수분 밸런스를 유지하도록 돕는다. 시트러스 바닐라는 레몬, 바닐라, 샌달우드 등으로, 라벤더 파인우드는 오렌지, 베르가못, 라벤더, 시더우드 등으로 구성됐다.

수퍼차지 핸드 밤·립 밤 홀리데이 세트는 핸드 밤 한가지와 립 밤으로 구성됐다. 수퍼차지 립 밤은 식물성 오일이 함유돼 안심하고 사용할 수 있으며 쫀쫀한 밀착감과 함께 오일 보습막을 형성시킨다. 입술 온도에 맞게 부드럽게 녹아 끈적임 없이 보습을 충전할 수 있다. 핸드 밤 향은 시트러스 바닐라다.

건강한 스킨케어의 핵심은 정확한 수분 공급이다. 라이크와이즈는 ‘수분 직배송’이라는 슬로건으로, 피부의 근본적인 문제를 해결하기 위해 수분 공급 제품을 주력으로 삼는다. 특히 유효성분을 피부 속까지 전달하는 독자적 피부 기술이 적용된 저분자 히알루론산을 사용한다.

이번 홀리데이 에디션은 라이크와이즈의 보습 전달력이 담긴 제품들로 각각 개별 구매가 보다 약 20% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

라이크와이즈의 전 제품은 공식 사이트에서 구매할 수 있으며 신규 회원가입 시 주요 제품 무료 샘플 증정 이벤트가 진행 중이다. 제품에 대한 자세한 사항은 공식사이트를 통해 확인할 수 있다.

