[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 172,800 전일대비 2,100 등락률 +1.23% 거래량 220,166 전일가 170,700 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 알테오젠, 바이오의약품 후보물질인 ALT-L9 임상과 판매에 대한 라이선스계약 체결'네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close =알토스바이오로직스와 ALT-L9 임상·판매 라이선스 계약 체결

◆ 백금T&A 백금T&A 046310 | 코스닥 증권정보 현재가 3,370 전일대비 775 등락률 +29.87% 거래량 42,740,722 전일가 2,595 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 백금T&A, 현저한 시황변동 관련 거래소 조회공시 요구백금T&A, 커뮤니티 활발... 주가 22.54%.백금T&A, 차량용블랙박스 테마 상승세에 4.6% ↑ close =거래소, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구

◆ 유진기업 유진기업 023410 | 코스닥 증권정보 현재가 4,760 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,040,565 전일가 4,760 2020.12.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유진기업, 1107억원 규모 공급계약 해지레미콘 공공구매 입찰 담합 17개 업체·협회에 198억 과징금[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close =1107억 규모 공급계약 해지

