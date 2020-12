대전시, 올해 ‘제야의 종 타종’ 행사 취소

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 올해 제야의 종 타종 행사를 열지 않기로 했다고 10일 밝혔다.

애초 시는 행사규모를 축소해 올해도 타종 행사를 가질 예정이었다.

하지만 최근 사회적 거리두기 강화에도 불구하고 감염병 확산 속도가 누그러지지 않는 상황을 고려해 불가피하게 행사를 취소키로 했다.

대전은 지난 8일부터 3주간 사회적 거리두기 2단계를 발령해 유지하는 상황이기도 하다.

사회적 거리두기 2단계 시행에 따라 지역에선 유흥시설 5종에 집합금지 행정명령이 내려졌으며 다중이용시설에 대해선 당일 오후 10시부터 이튿날 오전 5시까지 운영을 중단하는 행정조치가 시행되고 있다.

한편 지역에서 열리는 타종 행사는 2008년 한밭종각을 시청 남문으로 이전한 후부터 해마다 진행돼 왔다.

노용재 시 운영지원과장은 “사회적 거리두기 단계가 강화됐음에도 불구하고 감염병 확산세가 꺾이지 않는 상황”이라며 “이 같은 상황을 고려해 시는 올해 제야의 종 타종식을 열지 않기로 결정했다”고 말했다.

그러면서 “시민들은 연말연시 각종 모임과 행사를 자제하고 생활 속 방역수칙을 철저히 지켜 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

