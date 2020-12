대한항공, 英스카이트랙스 '5성 항공사' 선정

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 5,233,161 전일가 27,750 2020.12.10 14:29 장중(20분지연) 관련기사 연이은 긴급사용 소식! 아직 터지지 않은 대장 株! 단숨에 오릅니다!대한항공, 최근 5일 개인 139만 1737주 순매도... 주가 2만 7950원(+0.72%)우기홍 대한항공 사장 "통합 이후 구조조정 없어..일자리 최우선" close 이 영국 런던 소재 항공 컨설팅 기관 스카이트랙스가 선정하는 '5성' 항공사로 인정 받았다.

대한항공은 스카이트랙스의 세계 항공사 성급 평가(World Airline Star Rating)에서 최고등급인 5성 항공사로 선정됐다고 10일 밝혔다. 이번 인증은 평가요원이 미스터리 쇼퍼(암행 점검) 형식으로 약 3주에 걸쳐 대한항공 항공편에 직접 탑승, 모든 부문의 서비스 품질을 평가하는 방식으로 이뤄졌다.

우기홍 대한항공 사장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인해 전 세계 항공사들이 큰 어려움을 맞고 있는 시기에 세계에서 가장 권위 있는 항공사 평가 기관 중 하나인 스카이트랙스로부터 5성 인증을 받게 돼 더욱 뜻 깊다"면서 "고객 만족과 안전하고 쾌적한 비행을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있는 대한항공은 코로나19 이후 새로운 시대를 맞이할 준비가 돼 있다"고 말했다.

