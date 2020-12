"현존 최고 화질" 삼성전자, 마이크로 LED TV 공개(종합)

반도체로 축적한 실장기술

마이크로 LED 촘촘히 배열

명암비·색재현율 등 정밀화

화면 4분할 '쿼드뷰' 첫 적용

출고가 1억7000만원

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자가 차세대 디스플레이 기술인 마이크로 발광다이오드(LED)를 적용한 첫 가정용 TV를 공개하며 "어떤 제품보다 최고 수준의 화질과 소비자 편의성을 담은 홈엔터테인먼트 솔루션이 될 것"이라고 자신했다.

삼성전자는 10일 양방향 화상회의 솔루션인 웨비나 시스템을 통해 '마이크로 LED TV' 110형 신제품을 온라인으로 처음 선보였다. 2018년 세계 최대가전박람회 'CES'에서 마이크로 LED를 적용한 상업용 디스플레이 '더 월'을 공개한 이후 일반 고객을 대상으로 한 가정용 마이크로 LED TV 제품은 이번이 처음이다.

마이크로 LED 디스플레이는 스스로 빛과 색을 내는 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED를 사용한 것이 특징이다. 백라이트나 컬러필터 구조 대신 800만개가 넘는 RGB 소자를 각각 제어해 화면의 밝기와 색상을 고도로 정밀하게 표현 가능하다.

무기물 소재를 활용한 10만 시간에 이르는 수명도 마이크로 LED TV의 장점이다. 유기물 소재를 활용한 제품과 달리 화질 열화나 화면에 잔상 및 얼룩이 남는 번인(Burn-in) 현상이 없다.

삼성전자는 마이크로 LED가 기존 디스플레이 제품과 구별되는 점에 대해 "현존하는 그 어느 디스플레이도 구현 할 수 없는 차원이 다른 밝기와 명암비를 가졌다"며 "RGB 소자가 각각 스스로 색과 빛을 내는 유일무이한 제품"이라고 강조했다.

韓 이달 말 선판매…미국·유럽·중동 타깃 VVIP 마케팅

마이크로 LED TV는 이달 말부터 한국시장에서 판매를 시작해 미국, 유럽, 중동 등 지역을 타깃으로 판매 계획을 구상 중이다. 삼성전자는 "특히 유럽과 미국, 중동지역의 거래선이 유통 협의 과정에서 제품에 높은 관심을 보이고 있다"며 "이러한 국가를 상대로 내년 1분기부터 판매를 시작할 계획"이라고 설명했다.

삼성전자는 기술력을 집약한 신제품이 1억7000만원에 달하는 초고가 제품인 만큼 구매 여력이 있는 소비자를 타깃으로 VVIP 마케팅을 펼칠 계획이다. 추종석 삼성전자 영상디스플레이 사업부 부사장은 "최근 최고의 엔터테인먼트 제품을 찾는 소비자가 많아지고 있다"며 "그런 분들을 찾아 VVIP 마케팅을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

삼성전자는 초기 제품 인지도를 쌓아 글로벌 마이크로 LED TV 시장을 주도적으로 이끌겠다는 포부도 드러냈다. 110형 판매를 시작으로 향후 다양한 크기의 제품 양산도 구상 중이다. 이미 신제품보다 더 작은 크기의 제품을 생산할 수 있는 기술도 확보한 상태다.

허태영 영상디스플레이사업부 상무는 "110형 출시를 시작으로 다양한 사이즈를 검토하고 있다"며 "마이크로 LED는 모듈 타입으로 소비자의 사이즈 선호도를 알면 신속하게 이에 대응할 수 있도록 설계했다"고 설명했다.

프리미엄 TV 라인업, QLED→미니 LED→마이크로 LED 구성

삼성전자는 '프리미엄 라인업 전략'에 대해 "내년 QLED TV는 모두 한 차원 업그레이드 될 것"이라며 "내년 초 CES 기간 중 퍼스트룩 행사에서 완전히 새로운 QLED 라인업도 공개할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

삼성전자의 프리미엄 TV 라인업은 QLED와 상위 포지션으로 분류되는 미니 LED를 비롯해 최상위 초고가 라인업으로 마이크로 LED를 구성한다는 계획이다.

조성혁 영상디스플레이사업부 전무는 "마이크로LED TV는 기술적으로 차원이 다른 디스플레이기 때문에 QLED와는 완전히 다른 포지셔닝을 갖고 초고가 시장을 만들어나갈 것"이라고 설명했다.

아울러 삼성전자는 차세대 QD디스플레이의 채택 가능성도 열어뒀다. 추종석 부사장은 "QD-OLED는 다양한 가능성을 갖고 계속 검토하고 있으며 가능성을 보고 있다"고 했다. 다만 그는 "이 자리에서 한다, 안한다 말하기는 시기상조"라고 말했다.

최고화질 구현·사용자 편의 신기술 탑재

마이크로 LED TV에는 신기술도 대거 탑재했다. TV제품에 처음 적용한 '마이크로 AI 프로세서'는 각 장면에 최적화된 영상과 밝기를 제공해 생동감 및 입체감 넘치는 4K HDR 영상을 구현한다. 이는 QLED 8K에 적용된 퀀텀 프로세서 기술에 자발광 특성과 독자적인 인공지능 알고리즘을 결합해 만든 전용 프로세서다.

사물의 모든 색상을 실제에 가깝게 정확히 표현하는 100%의 색재현성은 물론 기존 제품과 차별화된 명암 제어 기술로 화질의 디테일을 대폭 향상한 것도 장점이다. 콘텐츠와 스크린, 스크린과 벽의 경계를 없앤 '모노리스 디자인'을 적용하고 제품 로고를 옆면으로 배치해 마이크로 LED만의 정체성을 극대화했다.

5.1채널의 자체 사운드를 통해 별도 외장 스피커 없이 생생함과 웅장한 몰입감을 제공하는 '아레나 사운드'를 적용했다. 더불어 영상 속 사물의 움직임에 맞춰 사운드가 스피커를 따라 움직이는 'OTS Pro'도 적용했다. 신제품은 또 50형 화면 4개로 분리해서 볼 수 있는 '쿼드뷰' 기능을 처음으로 도입, HDMI 단자에 연결 가능한 모든 기기를 따로 설정해 뉴스, 스포츠, 인터넷 등과 동시에 게임 콘솔을 즐길 수 있다.

한종희 삼성전자 영상디스플레이사업부 사장은 "현존하는 최고의 디스플레이 기술이 집약된 마이크로 LED TV를 선보이게 돼 기쁘다"며 "마이크로 LED TV는 기존 TV와는 차원이 다른 혁신적 기술을 품은 새로운 디스플레이의 시작이 될 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr