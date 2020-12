속수무책 야당, 보수단체와 투쟁 나서나…김종인은 "범야권단체 투쟁은 불가능"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 필리버스터(합법적 의사진행 방해)를 통해 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 막아보려 했지만 속수무책 상황에 놓인 야당이 보수 시민사회와 함께 강경투쟁에 나섰다. 10일에도 국가정보원법 개정안을 필리버스터로 막을 예정이지만 역부족이다. 김종인 비상대책위원장은 문 대통령에게 '제2의 6ㆍ29 선언'을 통해 혼란을 수습하라고 목소리를 높였다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위 회의에서 "문 대통령이 퇴임 이후 자신의 안전만 위한 정권안보에 주력하며 무리수를 둘수록 민심이반이 가속화될 것"이라며 "제2의 6ㆍ29 선언을 통해 혼란스러운 정국을 수습해달라"고 말했다. 특히 김 위원장은 "집권세력이 무소불위 국정폭주를 할 것 같으면 차라리 국회를 폐쇄하고 계엄령을 선포하라는 격앙된 목소리마저 나오는 엄중한 사태"라며 "이런 정국 상황은 히틀러 치하 독일과 유사하다"고 비난했다.

전날 국민의힘은 김기현 의원이 필리버스터 주자로 나서며 정기국회 회기가 종료될 때까지 시간을 끌었지만, 더불어민주당이 임시국회 본회의에 공수처법 개정안을 올리며 사실상 통과 시간을 하루 늦추는 데 그쳤다. 이어 국정원법 개정안 상정에도 필리버스터로 대항할 전망이지만 한계가 있다는 지적이 나온다. 이에 김 위원장이 문 대통령의 '대승적 결단'을 요구하면서 대통령을 향한 공세를 바짝 조이고 나선 것이다.

국민의힘은 범보수 연대에 참여하며 또 다른 출구를 모색하고 있다. 이날 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 '문재인 정권 폭정 종식을 위한 정당ㆍ시민사회단체 대표자 연석회의'에는 국민의힘과 국민의당은 물론 이재오 전 의원, 김문수 전 경기도지사, 홍준표 전 자유한국당 대표, 정규재 펜앤드마이크 대표 등 범보수 인사들이 한 자리에 모여 "문재인 정권 종식 투쟁에 힘을 합치자"고 목소리를 높였다.

시민단체연석회의는 범보수 진영이 한데 모여 정권 투쟁을 벌이는 기구를 의결할 예정이다. 투쟁기구의 명칭 후보로는 ▲폭정종식민주쟁취비상시국연대 ▲문재인퇴진투쟁국민연대 ▲문재인정권조기퇴진투쟁국민연합 등이 제시됐다. 이른바 '태극기 세력'들도 함께하는 투쟁 기구가 의결되면 자연스레 장외투쟁을 할 가능성도 높아지게 된다.

하지만 김 위원장은 장외투쟁과 범보수가 함께하는 투쟁기구 참여에 선을 그었다. 이날 연석회의에 참석한 인물들이 대부분 과거 새누리당 시절의 '올드보이' 결집으로 비쳐지고 있기 때문이다. 김 위원장은 "과거처럼 범야권연대 그런 개념을 가지고서 투쟁을 할 수 없다"며 장외투쟁 가능성에 대해서도 "당은 당의 할 일이 따로 있고 외곽에 있는 시민단체는 시민단체 나름대로의 일이 따로 있다"고 말했다. 필리버스터 한계를 지적하는 질문에는 "(필리버스터) 다음에 어떠한 투쟁 방법을 할지는 그것이 끝나고 난 다음에 이야기 해봐야 할 것 같다"고 답했다.

