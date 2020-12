광주 서구 ‘제3기 서구 학부모 대학’ 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 오는 15일까지 ‘2020년 제3기 서구 학부모 대학’ 수강생을 모집한다고 10일 밝혔다.

‘포스트코로나 시대 자녀교육을 위한 안내’ 주제로 진행되는 이번 프로그램은 줌(ZOOM)을 이용한 비대면 실시간 온라인 과정으로 운영된다.

총 2강좌로 1차시 ‘포스트코로나 시대 소통하는 부모 공부하는 자녀’, 2차시 ‘코로나시대 가정교육의 시작 밥상머리의 기적’이란 주제로 운영된다.

DM교육연구소 이태경 대표와 여주대학교 겸임교수인 김영범 교수의 강연으로 진행될 예정이다.

1차시 강의에서는 포스트코로나 시대 정서지능의 중요성과 학습지능의 이해 및 성공 비법을 제시할 예정이다.

2차시에서는 자녀의 인성교육을 가정에서 적용 할 수 있도록 우리집 밥상머리 교육 진단을 통한 맞춤형 교육계획 수립 등의 내용으로 열린다.

강좌는 오는 16~17일 운영되며, 서구청 홈페이지를 통해 접수된 참여자에게 줌(ZOOM) 라이브 강의 링크를 제공한다.

자세한 강의일정 확인 및 참여 신청은 서구청 홈페이지/평생교육/서구하이에듀넷(교육지원)/부모교육에서 가능하다.

서구 관계자는 “이번 강의는 포스트 코로나 시대를 맞는 학부모들을 위해 교육전문가를 초청한 심화형 프로그램으로 구성됐다”며 “앞으로도 학부모들이 원하는 다양한 분야의 강좌 마련으로 자녀 교육하기 좋은 서구를 만들어 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr