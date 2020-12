영광 주민 1명 코로나 확진…전남 461번

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 관내 주민 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 10일 밝혔다.

위 확진자는 지난 4일 서울과 담양에 사는 가족들이 영광집에서 김장김치 담그기를 실시하는 과정에서 서울 금천구153 확진자인 외손자와 접촉한 것으로 나타났다.

지난 7일부터 기침, 가래 등 경미한 증상이 발현됐고 외손자와 통화 후 스스로 보건소 선별진료소 방문해 코로나19 검사결과 양성 판정을 받아 전남 461번(영광9번)으로 분류됐다.

군은 전날 강진의료원으로 환자를 이송하고 확진자 자택 등의 방역소독을 완료했다.

또 역학조사를 통해 이동경로와 정확한 접촉자 파악과 구체적인 세부 동선을 파악하고 있으나 현재까지 파악된 동선은 옆집과 왕래하며 집에 머문 것으로 파악됐다.

접촉자에 대해서는 즉시 이동제한을 공지했고 검체를 채취해 보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.

군 관계자는 “이번 서울 금천구153 확진자처럼 무증상자의 확진판정 비율이 계속해 증가하는 추세로 생활 속 감염 전파를 차단하기 위해 반드시 마스크를 착용하고, 소모임 자제, 손 소독 등 개인 방역수칙을 지켜주길 당부드린다”고 말했다.

