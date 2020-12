삼성화재, 다우존스 월드지수 7년 연속 선정

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,500 2020.12.10 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"삼성화재, '비즈앤안전파트너' 배타적사용권 획득(종합)상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' close 는 '2020 다우존스 지속가능경영지수(DJSI)' 평가에서 최고 등급인 월드 지수에 7년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.

다우존스 지속가능경영지수는 매년 미국 S&P다우존스사와 스위스 로베코샘사가 세계 시가총액 상위 2500여개 글로벌 기업을 대상으로 경제, 환경, 사회적 측면을 종합적으로 고려해 발표하는 지속가능경영 지표다.

삼성화재는 사업 행동규범, 환경경영 등에서 높은 평가를 받아, 작년에 이어 2년 연속 국내 보험사 중 유일하게 DJSI 월드 지수에 선정됐다.

DJSI 월드 지수는 전체 대상 기업 중 상위 10%에만 주어지는 것으로 취리히, 알리안츠 등 세계에서 17개 보험사만이 편입했다.

이외에도 삼성화재는 아시아퍼시픽 지수도 8년 연속, 코리아 지수 역시 12년 연속 획득했다.

삼성화재 관계자는 "삼성화재는 기후위기 대응을 위해 석탄 채굴 및 발전 사업에 대한 투자와 보험인수를 중단했다"며 "사회, 환경적 가치를 함께 증대시키는 ESG경영활동으로 고객에게 신뢰받는 회사가 되겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr