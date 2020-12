생태학자 최재천 교수 '코로나 사피엔스와 생태적 전환' 특강

강남구, 10일 오후 3시부터 생태학자 최재천 초청 ‘인문학 북콘서트’ 온택트 개최

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 10일 오후 3시 강남문화재단 논현2문화센터에서 생태학자 최재천 이화여대 석좌교수와 함께하는 ‘동네 인문학 북콘서트’를 온택트(Ontact)로 개최한다.

이번 북콘서트는 강남구립도서관 유튜브 채널에서 라이브로 진행되며 ‘코로나 사피엔스와 생태적 전환’이란 주제로, 코로나19 속 자연과 인간관계의 재정립, 인류의 방향을 두고 주민과 이야기를 나누는 시간을 갖는다.

강연자로 나서는 최재천 교수는 초대 국립생태원장을 역임했으며, ‘코로나 사피엔스’ 공저자로 잘 알려져 있다. 저서로는 ‘생명이 있는 것은 다 아름답다’, ‘최재천의 인간과 동물’, ‘통섭적 인생의 권유’ 등이 있다.

강연 후에는 ‘코로나19 이후의 세계’를 두고 강남구립논현도서관장과의 대담이 진행되며, 실시간 채팅과 댓글을 통한 질의응답에 누구나 참여할 수 있다. 또 행사 전후로 퓨전국악, 클래식 연주 등이 실시된다.

강남구 논현도서관

박종일 기자 dream@asiae.co.kr