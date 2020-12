'2020 동작협치 온라인 성과공유회' 개최

11일 오후 2시부터 90분간 온라인 생중계… 관심 있는 주민 누구나 참여 가능... ▲추진활동 공유 ▲동작협치 알아가기 ▲우수사례 공모전 결과발표 ▲퍼포먼스 등 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 11일 ‘2020 동작협치 온라인 성과공유회’를 개최한다.

이번 성과공유회는 올해 추진한 민·관 협치 우수사례를 공유와 협치 문화 확산을 위해 마련, 코로나19 장기화에 따라 오후 2시부터 90분간 온라인 생중계로 진행된다.

민·관 협치를 하고 있거나 관심 있는 주민 누구나 참여 가능, 실시간 소통 참여 희망자는 담당자 전화 또는 이메일, 웹포스터 내 QR코드 등으로 신청하면 된다.

주요 프로그램은 ▲추진활동 공유 ▲동작협치 알아가기 ▲2020 동작협치 우수사례 공모전 발표 ▲퍼포먼스 등으로 ‘동작협치 추진활동 공유’는 ▲협치의 개념 ▲의제선정 및 정책화 과정 안내 ▲참여자 인터뷰 등 홍보영상을 상영한다.

‘동작협치 알아가기’는 성과공유회 참여자 대상으로 퀴즈를 통해 동작협치를 이해하고 알아가는 시간으로 오픈채팅방에서 진행자가 제시하는 퀴즈의 정답을 맞히면 소정의 상품이 제공된다.

이어서 지난달 개최한 ‘2020 동작협치 우수사례 공모전’ 결과를 발표한다.

1차 공모평가단 서면심사와 2차 온라인 사전 전자투표를 거쳐 총 7개 사례가 선정, 수상자에게는 상장 및 최대 100만원의 상금과 별도의 인센티브가 주어진다.

수상자들 우수사례 발표와 샌드아트 퍼포먼스 감상을 끝으로 ‘2020 동작협치 온라인 성과공유회’는 마무리 된다.

자세한 사항은 기획조정과로 문의하면 안내받을 수 있다.

구는 동작구-숭실대 동작협치 청년 네트워크 활성화를 위한 업무협약 추진에 따라 ‘숭실대 INNO-SCHOOL 프로젝트’에 참가한 3명의 학생에게 공로상을 사전에 전달했다.

김현호 기획조정과장은 “협치는 주민이 지역사회의 발전을 위해 정책의 전 과정에 참여하는 것”이라며 “이번 성과공유회가 협치 문화 확산에 기여해 많은 주민들이 협치를 직접 경험해보는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

구는 이달 말까지 전문적인 협치 업무추진을 위해 민·관협력분야 협치조정관 채용한다.

협치조정관은 ▲민-민, 관-관, 민-관의 파트너십 구축과 협력 과정의 촉매 및 조정 ▲협치 정책의 방향 설정 및 민·관협치 사업 전반 조정자문 ▲지역사회혁신계획 수립·실행 조정 등을 맡는다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr