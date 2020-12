LH, 전세형 매입임대 이달 첫 공급

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 전세대책의 일환으로 발표한 '전세형 매입임대주택'의 첫 공급이 이달말 실시된다. 서울시내 6개 자치구에서 총 174가구가 공급된다.

한국토지주택공사(LH)는 지난달 정부가 발표한 '서민ㆍ중산층 주거 안정 지원방안'에 따라 전세형 매입임대주택 174가구의 입주자를 모집한다고 9일 밝혔다. LH 관계자는 "서울의 전세수요에 신속히 대응하기 위해 우선 입주 가능한 서울지역 174가구에 대해 입주자 모집을 시작했다"며 "연말에는 서울을 포함해 전국을 대상으로 입주자를 통합 모집할 계획"이라고 말했다.

매입임대주택은 LH가 다세대ㆍ오피스텔 등을 매입해 시세보다 저렴한 수준으로 임대하는 공공주택이다. 이번에 공급되는 주택은 자치구별로 ▲강북구 24가구 ▲강서구 22가구 ▲구로구 16가구 ▲노원구 34가구 ▲도봉구 17가구 ▲양천구 61가구 등이다. LH측은 입주자격 완화로 소득ㆍ자산에 관계없이 무주택세대 구성원이면 누구나 신청할 수 있다고 설명했다.

임대조건은 시중 전세 시세의 70∼80% 수준이다. 다만 순수 전세는 아니다. 기본 임대조건의 80%를 보증금으로, 나머지 20%를 월 임대료로 납부하는 방식이다. 입주자는 보증금을 낮추고 임대료를 높이는 보증금 전환제도를 이용할 수 있다.

임대 기간은 무주택 자격 유지시 기본 4년이며, 이후 해당 주택에 입주 대기자가 없는 경우 추가로 2년 더 거주할 수 있다. 오는 21∼23일 우편으로 신청서를 받는다. 내년 1월 말 예비자를 선정한 뒤 순번에 따라 순차적으로 계약ㆍ입주가 이뤄진다. 개별 주택의 위치나 임대조건 등 자세한 사항은 LH 청약센터나 LH 콜센터에 문의하면 된다.

