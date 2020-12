경기도 범죄예방 안심벨 보급 나선다…안산시와 협약 체결

[아시아경제(안산)=이영규 기자] 경기도가 위급상황 시 누르면 곧바로 경찰에 신고되는 '경기 안심벨' 사업을 본격 시작한다.

경기도는 9일 안산시청에서 안산시, 안산단원경찰서와 공동으로 경기 안심벨 시범사업을 추진하기로 하고 안산시 범죄취약 3000가구에 우선 안심벨을 보급하는 협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 최근 급증한 1인 가구(점포) 및 여성, 노인 등 범죄취약 가구를 노린 범죄에 즉각 대응해 범죄예방 '골든타임'을 확보하기 위한 추진됐다. 협악에 따라 해당 가구에는 경기도와 경기도경제과학진흥원이 공동 개발한 '비콘' 비상벨(경기 안심벨)이 설치된다.

비콘은 위치 정보를 전달하기 위해 어떤 신호를 주기적으로 전송하는 기기다. 위급 상황 발생 시 벨을 누르면 블루투스 통신으로 스마트폰과 연동돼 경찰에 곧바로 문자 전송된다. 별도 구축비용 없이 저렴한 가격(1대당 1만5000원)에 기기 보급이 가능한 장점이 있다. 특히 스마트폰이 없거나 사용이 불가능한 경우에도 주변 안심벨로 연동해 신고가 가능하다.

이날 협약에 따라 경기도는 경기 안심벨의 보급과 시스템 운영관리를 담당한다. 안산시는 여성 1인가구 등 범죄취약가구 대상자 선정 및 홍보를 하기로 했다. 안산단원경찰서는 신고접수 및 현장출동 등을 맡는다.

이용철 도 행정1부지사는 "경기안심벨이 도내에서 대대적으로 확대돼 경기도 치안환경이 획기적으로 좋아질 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이번 사업은 지난 1월 행정안전부 '2020년도 지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원 신규과제 공모'에 선정돼 추진됐다. 정식 사업 명칭은 '1인가구 및 범죄취약가구 자가내 범죄예방 및 대응시스템 구축'이다. 총 3개년에 걸쳐 18억3000만원의 예산이 투입된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr