[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 9일 김정우 조달청장이 대한건설협회 김상수 회장을 만나 건설현장에서 바라는 입찰제도 개선 방향 등에 관한 의견을 청취했다고 밝혔다. 이날 간담회는 건설협회 측의 초청으로 진행됐으며 김 청장은 이달 11일 대한전문건설협회 김영윤 회장과도 만남이 예정돼 있다. 김 청장(왼쪽 첫 번째)이 간담회를 통해 건설업계의 목소리를 청취하고 있다. 조달청 제공

