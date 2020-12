김태년, 정의당에 공정거래법 처리 과정 사과

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당의 공정거래법 처리 과정에 협조했던 정의당은 민주당이 전속고발권 폐지 입장을 바꾸고 법안을 통과시킨 것에 대해 9일 항의했다. 정의당은 김태년 민주당 원내대표가 이에 대해 사과했다고 전했다.

강은미 정의당 원내대표와 장혜영 정의당 의원은 이날 오전 민주당 원내대표실을 항의 방문해 국회 정무위원회 안건조정심의위원회의 공정거래법 처리 건과 환경노동위원회의를 오전 1시 30분에 개최한 건에 대해 문제제기를 했다.

앞서 정무위 소속인 배진교 정의당 의원은 전날 안건조정위에 참석해 전속고발권을 폐지하는 내용의 공정거래법 개정안 처리에 함께했으나, 민주당은 이후 전체회의에서 전속고발권을 유지하는 내용의 수정안을 상정해 끝내 의결했다. 재계의 우려를 반영한 조치라고 설명했지만, 결국 폐지에서 유지로 입장을 바꾼 민주당은 ‘법안 바꿔치기’라는 비판을 피할 수 없게 됐다.

강 원내대표는 “안건조정위에서 통과된 안건을 전체회의에 올려 수정안으로 처리한다는 것을 위배한 상황”이라며 “충분히 더 논의를 했어야 한다”고 지적했다. 그는 환노위 건에 대해서도 “정의당이 철야농성을 진행하고 있었고 오전 1시 30분 회의는 합리적으로 논의할 수 있는 시간이 아니니 정회를 요청했는데 받아들여지지도 않았고, 의사진행발언도 무시하고 (민주당은)진행했다”고 말했다.

강 원내대표는 “직접 사과한다는 발언을 들었나”라는 취재진의 질문에 “그렇다”고 답하며 “환노위 건에 대한 사과도 포함됐다고 생각한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr