반도체 맞먹는 연어 시장에 포항시 '눈독' … 7만평 '스마트양식 산단' 조성

2021년 장기면 일원 400억 투입 … 첨단 ICT+AI+빅데이터 융복합 적용

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 연어 양식을 새로운 미래 먹거리 산업으로 판단, '스마트 양식 클러스터 조성사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

포항시는 내년부터 남구 장기면 일원 7만평 부지에 400억원을 들여 연어를 생산하는 스마트양식 테스트베드와 대규모 양식장, 가공처리시설, 유통 및 판매시설 등을 위한 배후부지를 조성할 방침이다.

대규모 양식장은 순환여과시스템, 정보통신(ICT)·인공지능(AI)·사물인터넷(IoT)·빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 자동화·지능화 시스템으로 가동된다.

양식산업단지 조성 예정지인 장기면 일원은 바다와 하천에 인접한 특성으로 연어의 생활 특성인 치어 때는 담수에서, 성어 때는 해수에서 서식하는 환경을 갖추고 있다. 앞으로 계속 확장할 수 있는 넓은 사업부지가 확보돼 있어 연간 1000∼2000t 생산 규모의 사업 추진이 가능하다는 강점도 있다는 게 포항시의 설명이다.

연어 세계시장은 60조원으로, 반도체시장(67조원)과도 비슷한 규모다. 전 세계적으로 선호하는 어종으로 국제적인 시장이 형성돼 있어 시장 안전성이 높으며, 국내 연어 소비량도 젊은층을 중심으로 점차 증가하고 있다.

국내 연어 수입량은 2019년 기준 4만여t, 5000억원 규모로 국내 최대 소비 어종으로 급부상했다. 전량 해외 수입에 의존하는 어종으로 노르웨이·칠레 등 일부 수산 선진국에서만 대규모 양식을 하고 있다.

이강덕 포항시장은 "포스텍·AI·로봇연구소, 포항가속기연구소 등 4차 산업기반을 활용해 이번 연어 대규모 스마트양식 클러스터 조성사업을 차질없이 추진, 연어수출과 일자리 창출 등 새로운 양식산업의 모델을 구축해 나가겠다"고 강한 의욕을 보였다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr