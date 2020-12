“마이크로칩 심지도 달지도 않아요 … 우린 생체인식 기술을 씁니다”

반려동물 생체인식 스타트업, 세계무대 향해 날개 펼쳐

UNIST 학생창업기업 ‘파이리코’, TIPS 프로그램 선정

지원금 5억원 확보 … ‘생체인식 솔루션’ 국제표준 추진

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 반려동물에 마이크로칩을 매달거나 심는 시대는 우리가 끝낸다!

반려동물 생체인식 국제표준화를 사업 아이템으로 삼은 ‘대학생 스타트업’이 정부의 창업지원 프로그램에 선정돼 성장의 날개를 달았다. 이들은 세계 시장을 겨냥하고 있다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈) 학생창업기업 ‘파이리코(대표 김태헌)’가 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램 ‘팁스(TIPS)’에 새로 선정됐다.

반려동물 생체인식 솔루션을 개발하고 있는 이 기업은 최대 5억원의 지원금을 받아 사업에 가속도가 붙었다.

팁스 프로그램은 우수한 기술력을 바탕으로 성장 가능성을 보여주는 스타트업을 발굴해 지원하는 사업이다. 민간 운용사가 유망 기업을 선정하면 정부가 함께 투자하는 방식으로 기술 스타트업을 육성하는 프로젝트이다.

파이리코는 UNIST 학생들이 주축이 돼 반려동물의 눈과 코 생체정보를 이용한 개체식별 기술을 개발하고 있다.

이들이 직접 개발한 다중 생체인식 기반 식별기술은 국제전기통신연합(ITU-T)의 국제표준 과제로 채택돼 오는 2023년 최종합의를 목표로 하고 있다.

김태헌 파이리코 대표(UNIST 바이오메디컬공학과 대학원생)는 “이번 팁스 선정은 파이리코가 가진 기술의 성장가능성을 인정받은 것”이라며 “다양한 반려동물의 품종에 모두 적용할 수 있는 생체인식 기술을 고도화할 수 있는 든든한 지원을 받게 됐다”고 말했다.

파이리코는 지난 6월 모바일 애플리케이션 ‘피터펫’을 출시해 생체인식 기반 동물병원 진료 후기 공유 플랫폼을 선보였다.

애플리케이션 사용자들은 파이리코의 기술을 이용한 간편한 동물 등록을 거쳐 유용한 정보와 혜택을 얻을 수 있다.

파이리코는 앱 사용의 확대를 통해 보호자들에게 다중 생체인식 방식의 유용함을 알리고, 추후 국제표준 등록을 통해 전 세계적으로 통용되고 있는 마이크로칩 등록 방식을 대체하겠다는 계획이다.

김태헌 대표는 “세계 최초로 반려동물 생체인식 솔루션의 국제표준을 만들어나가는 만큼 모든 반려동물이 불편한 칩 없이, 목걸이 없이도 살아갈 수 있도록 만들겠다”고 했다.

김 대표는 “표준 제정까지 최대한 많은 보호자가 생체인식의 효용성을 느낄 수 있도록 피터펫의 활성화에 힘을 쏟겠다”고 포부를 밝혔다.

2018년 9월 UNIST 학생기업으로 창업한 파이리코는 미래과학기술지주로부터 시드 투자를 유치하고 IBK창공 구로 4기 기업으로 선정되는 등 다양한 방면으로 사업역량을 인정받고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr