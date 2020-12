경기도, 코로나 신규 확진자 첫 200명 돌파…8일 219명 발생

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도에서 코로나19 신규 확진자가 처음으로 200명을 넘어섰다.

경기도는 8일 코로나19 신규 확진자가 지역 215명, 해외 유입 4명 등 총 219명 발생해 9일 0시 기준 누적 확진자는 8691명으로 집계됐다고 밝혔다.

도내 하루 신규 확진자가 200명을 넘어선 것은 코로나19 발생 후 처음이다.

지난 달 초까지만 해도 30명 안팎을 유지했던 경기도 1일 신규 확진자는 이달들어 7일 연속 100명대를 이어오다 200명대로 올라섰다.

확진자 급증으로 병상 부족이 현실화하면서 전날 신규 확진자 중 95.9%인 210명이 병원이나 생활치료센터를 배정받지 못해 '배정 예정' 상태인 것으로 파악됐다.

도내 코로나19 치료병상 가동률은 89.9%로 전날(90.9%)과 비슷한 수준이다. 총 49개 가운데 전날 4개가 남아 있던 중증환자 가용 병상은 1개가 늘어 5개다.

생활치료센터 4곳의 가동률은 69.4%로 전날(69.9%)과 비슷한 수준이다.

이에 도는 이번 주까지 생활치료센터 1곳(190호실)을 추가 개소하기로 했다. 또 병원 치료병상도 66병상을 추가 확보할 계획이다.

