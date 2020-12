현대차-LS일렉트릭, 수소연료전지 발전시스템 개발 협력

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차와 LS일렉트릭이 수소연료전지 기반 발전시스템 개발을 위해 맞손을 잡았다. 양사는 자동차 분야 뿐만아니라 다양한 분야에 적용할 수 있는 수소연료전지 발전시스템을 구축하고 궁극적으로는 수소사회의 구현을 앞당긴다는 공동의 목표를 세웠다.

현대차는 8일 경기도 용인시에 위치한 현대차 환경기술연구소에서 LS일렉트릭과 '수소연료전지 발전시스템 개발 및 공급 관련 상호협력'의 내용을 담은 양해각서(MOU)를 체결했다고 9일 밝혔다. 이날 체결식에는 김세훈 현대차 연료전지사업부장, 박순찬 현대차 연료전지사업실장, 오재석 LS일렉트릭 글로벌사업본부장, 김영근 LS일렉트릭 CTO(최고기술책임자) 등이 참석했다.

이번 MOU를 계기로 양사는 현대차 수소연료전지 시스템을 기반으로 하는 발전시스템 개발을 추진한다. 현대차는 연료전지 시스템 공급 및 기술지원을, LS일렉트릭은 발전시스템 제작 및 통합솔루션 구축을 담당한다.

현대차의 수소연료전지 시스템은 수소전기차 넥쏘, 수소전기트럭 엑시언트, 수소전기버스 일렉시티 등에 적용된 95kW급 연료전지 시스템으로 특히 차량용에 걸맞은 뛰어난 응답성·시동성이 장점이다.

이번 MOU는 연료전지 시스템 개발 및 사업화를 다각적으로 추진하고 있는 현대차와 최근들어 연료전지 기반 발전사업을 확대하려는 LS일렉트릭이 뜻을 모으면서 이루어졌다. 특히 수소연료전지 시스템 핵심 기술과 수소전기차 양산 경험을 보유한 현대차와 전력계통망 통합솔루션 운영 및 각종 전력기기 양산을 담당해 온 LS일렉트릭의 시너지 효과가 기대된다.

양사는 해당 발전 설비의 실증을 거쳐, 오는 2021년 시범사업용 발전시스템을 선보인다는 계획이다. 특히 필요한 시기에 즉시 출력 조절이 가능한 발전시스템을 개발함으로써 ▲건물·산업용 비상발전 및 전력 피크 대응 ▲전동화 확산에 따른 전력망 부하 저감 ▲태양광, 풍력 등 신재생 에너지 전력수급 변동성 및 전력망 불안정성 해소 등의 효과를 기대할 수 있다.

김세훈 현대차 연료전지사업부장(전무)은 "현대차는 수소연료전지 시스템을 기반으로 승용차, 상용차뿐 아니라 선박과 열차 등 다양한 분야로의 적용을 추진하고 있다"며 "이번 협력은 발전용 연료전지 시장 본격 확대를 위한 첫걸음"이라고 말했다.

오재석 LS일렉트릭 글로벌사업본부장(부사장)도 "이번 협약을 통해 완성되는 수소연료전지 발전시스템은 전력 수급 변화에 능동적으로 대응할 수 있다는 장점이 있다"며 "국내는 물론, 향후 글로벌 전력시장에도 해당 시스템을 공급할 수 있도록 할 것"이라고 덧붙였다.

