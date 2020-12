굿바이 공인인증서 'D-1'…은행거래 어떻게 바뀌나

10자리 이상 복잡한 비밀번호 대신 홍채나 지문 등으로 OK

[아시아경제 박선미 기자] 전자서명법 개정으로 오는 10일부터 공인인증서가 폐지된다. 앞으로는 공공기관에서 공인인증서 대신 다양한 민간업체의 인증 서비스로 신원을 확인할 수 있다.

은행 업무에는 금융인증 서비스를 이용할 수 있다. 금융인증서비스는 금융결제원과 은행권이 공동으로 실시하는 민간 인증 서비스로, 기존 공인인증서를 관리하던 금융결제원은 전자서명법 개정안 시행에 맞춰 금융인증서비스를 실시한다.

금융인증서비스는 금융인증서를 안전한 금결원의 클라우드에 발급·보관해 언제 어디서나 PC, 모바일에서 클라우드에 연결해 이용할 수 있도록 하는 것이다. 금융 인증서 하나를 발급받으면 22개 은행과 카드사 등에서 사용할 수 있다. 금결원은 오는 10일 은행권 본격 실시를 바탕으로 정부24, 국민신문고, 청약홈, 홈택스 등 이용할 수 있는 기관을 지속적으로 확대해나갈 예정이다.

금융인증서비스는 웹 표준(HTML5)으로 구현해 별도 애플리케이션(앱), 플러그인 설치를 하지 않아도 되는 편리성을 가지고 있다. 금융인증서는 은행에서 대면 또는 비대면으로 철저한 신원 확인 후 발급하므로 공인인증서 발급과 동일한 신뢰성을 확보하고 있다. 또 10자리 이상 복잡한 비밀번호 대신 홍채나 지문 등 생체 정보 또는 간편 비밀번호(PIN) 등을 이용할 수 있다. 금융인증서를 암호화해 클라우드에 보관하고 금융인증서의 이동·복사를 금지하기 때문에 보안성도 높다.

금융인증서는 은행별로 발급받을 필요 없이 1개만 발급받으면 된다. 10일 이전에 발급받은 공인인증서도 함께 이용이 가능하다.

기존 공인인증서는 매년 갱신해야 하고 보관이 어렵다는 지적이 있었다. 다양한 기기나 외국에서 활용하기 어렵다는 비판도 있었다. 2014년 드라마 방영으로 이른바 '천송이 코트'가 크게 유행했지만, 한국 쇼핑몰에 접속한 외국인들이 공인인증서를 발급받지 못해 코트를 구매하지 못하던 일이 있었다. 이 밖에 공인인증서의 우월적 지위 탓에 민간 전자 인증시장 발전이 저해한다는 목소리도 높았다.

공인인증서 폐지로 앞으로는 사용할 수 있는 인증서의 종류가 많아진다.

공공기관이나 금융기관에서도 카카오페이·패스·NHN페이코 등 여러 민간 기업의 인증서를 고를 수 있다. 이미 카카오, 네이버, 통신 3사 등 다양한 민간 업체가 민간인증서를 출시했다. 이중 통신 3사가 공동으로 출시한 패스 인증서는 지난달 말 기준 누적 발급 건수가 2000만 건을 기록하기도 했다. 네이버·토스 등 IT 기업도 민간인증서를 출시하는 등 전자서명 시장에 뛰어들었다.

금융권도 인증 서비스 개발·출시에 한창이다. 편리성과 보안성을 앞세워 국민인증서로 인정받기 위한 금융권의 주도권 경쟁도 갈수록 치열해지는 양상이다. 21년만에 공인인증서가 폐지되면서 소비자들의 선택 폭은 크게 확대될 전망이다.

은행권에서는 현재까지 KB국민은행이 상대적으로 빠르게 시장에 진입하는 모습이다. KB국민은행은 지난해 7월 'KB모바일 인증'을 출시했는데, 가입자가 550만명에 가까운 것으로 알려졌다. 생체인식이나 패턴 인식으로 로그인할 수 있고 일회용 비밀번호 생성기(OTP)나 보안카드 없이 금융거래를 할 수도 있다. 유효기간이 없어 갱신을 하지 않아도 된다.

하나은행은 지난 8월 휴대폰 기종에 관계없이 사용할 수 있는 얼굴인증 서비스를 도입했고, NH농협은행은 이달 초 간편인증 서비스인 'NH원패스'를 선보였다. IBK기업은행도 '아이원뱅크'에 'IBK모바일인증서'를 적용하고 있다. 다른 은행들도 조만간 새로운 인증 서비스를 내놓을 전망이다.

카드업계 또한 사설 인증시장 진출을 추진하고 있다.

신한카드는 내년 1분기 출시를 목표로 사설인증서를 개발하고 있다. 2680만명의 고객을 기반으로 범용성을 확보할 수 있다는 게 신한카드의 판단이다. KB국민카드는 우선 KB국민은행이 내놓은 인증서비스를 확대하는 데 주력할 방침이다. 하나카드도 비슷한 전략이다. 우리카드는 생체 인증, 카드 터치 인증 등 자체 인증 서비스를 제공 중이며 향후 추가 인증 서비스를 확보한다는 계획이다.

