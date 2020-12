[아시아경제 김봉주 기자] 배우 서효림이 육아를 마치고 여유를 즐기는 일상을 공개했다.

7일 서효림은 자신의 인스타그램 스토리에 "육퇴 후 내 편과 차 한잔"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에서 서효림은 남편 정명호 씨와 차를 마시며 잠시 한숨 돌리고 있는 모습이다.

한편 서효림은 지난해 12월 김수미의 아들인 정명호 나팔꽃 F&B 대표와 결혼한 뒤 최근 딸을 출산했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr